Local News DEXTER AKERS CHARGED WITH SIMPLE WOUNDING Last updated: January 14, 2026 12:31 pm By Pulse Administrator

Dexter Akers of Warner Street, Cayon, St. Kitts, has been charged with the offence of Simple Wounding, committed on December 20, 2025, in Cayon. Mr Akers was charged on December 22, 2025, at the Cayon Police Station.