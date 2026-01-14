img 4892
DEXTER AKERS CHARGED WITH SIMPLE WOUNDING

Dexter Akers of Warner Street, Cayon, St. Kitts, has been charged with the offence of Simple Wounding, committed on December 20, 2025, in Cayon. 

Mr Akers was charged on December 22, 2025, at the Cayon Police Station.

