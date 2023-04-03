Five Nevisians In Leewards U15 Team
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Sports

Five Nevisians In Leewards U15 Team

Pulse Administrator
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All five Nevisian youth cricketers in Leewards U15 Team…

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Five Nevisians have been named in the Leeward Islands U15 team for the upcoming West Indies Cricket Board’s regional under 15 tournament.

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The Nevisian cricketers Amoree Jones, Krishna Girdhari, Rondre Daniel, Lythe Browne and Jhadone Herbert.

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The 14-member Squad reads:
Matthew Miller -capt; Lythe Browne; Tanez Francis; Amoree Jones; Rondre Daniel; Kunal Tilokani; Sachin Saunders; Jhadone Herbert; Jaheem Clarke; Krishna Girdhari; J’Quan Athanaze; Lawshorn Bergan; Jathan Edward and Eirette Richards

FULL MATCH SCHEDULE

Venues
SVRS – Sir Vivian Richards Stadium
CCG – Coolidge Cricket Ground
LSC – Liberta Sports Club

All matches start at 9:30 am local time (8:30 am Jamaica).

Tuesday 4 April
Leeward Islands v Windward Islands at SVRS
Trinidad & Tobago v Guyana at CCG
Jamaica v Barbados at LSC

Thursday 6 April
Leeward Islands v Barbados at CCG
Guyana v Jamaica at SVRS
Trinidad & Tobago v Windward Islands at LSC

Saturday 8 April
Windward Islands v Guyana at CCG
Trinidad & Tobago v Barbados at SVRS
Leeward Islands v Jamaica at LSC

Monday 10 April
Jamaica v Trinidad & Tobago at CCG
Windward Islands v Barbados at SVRS
Leeward Islands v Guyana at LSC

Wednesday 12 April
Leeward Islands v Trinidad & Tobago at CCG
Jamaica v Windward Islands at SVRS
Barbados v Guyana at LSC

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